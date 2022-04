André-Michel DELAPORTE

Né le 07 mai 1939, Signe Taureau Ascendant Scorpion, je suis devenu astrologue par "hérédité" existentielle, accusant très tôt le fait que nous ne sommes pas "seul" en nous, et que quelque part des signes existent, que l'Astrologie, avec ses règles et ses lois bien précises, permet de décrypter.

Depuis l'âge de 7 ans, cycle d'Uranus, planète de l'Astrologie, je baigne dans ce climat de vouloir comprendre notre "existentiel", amusé d'abord par les horoscopes, la numérologie, les cartes, mais comprenant vite notre unité, notre individualité , le microcosme , l'adage que l'on prête à Hermès Trismégite, que: "Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas"...

Les cycles de 7 ans se succèdent, toujours en quête de "vérité", passant par le yoga, la spiritualité, des chemins de lumière par les Rosicruciens notamment, chemin déterminant qui me fait connaître Jacques Lapierre, astrologue né à Montréal, lequel devient mon Maître qui m'initie à l'Astrologie Philosophique, Initiatique et Médicale.

Jacques Lapierre dont l'Enseignement Astrologique est diffusé dans le monde entier depuis plus de 30 ans, repris sur le siteArray, enseignement dont je suis l'éditeur et le distributeur.



Mes compétences :

Astrologie

Chant

Musique