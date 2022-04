André MODOT

Expert auprès de l'ATIH pour l'étude nationale des coûts dans les SSIAD.



Directeur depuis 3 ans d'un EHPAD privé à but lucratif de 80 lits, avec secteur protégé.

- réponse à des appels à projets de l'URSS : télémèdecine, IDE de nuit...

- CPOM en cours de finalisation

- PASA en demande de labellisation afin de mieux prendre en charge les résidents

- passage à l'EPRD

- Mise en place d'un programme pluriannuel de rénovation de chambres et locaux commun

- Super programme d'animation auprès des résidents, en étroite relation avec les familles très investies

- Évaluation interne en cours ; mise en place et réévaluation des procédures actuelles

- Politique RH basée sur la formation et la reconnaissance du travail accompli, avec des collaborateurs consciencieux

- Politique commerciale de qualité ; TO passé de 94,6% à 97,8%



Mes compétences :

Evaluations externes d'établissements

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Gestion de la qualité

Gestion de plusieurs sites