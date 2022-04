Norbert EBENGA ZULA

Bienvenue sur mon profil



- Mes compétences capitalisées par plus de 15 ans d’expérience dans la gestion des établissements sanitaires et médico-sociales recouvrent les dimensions stratégique, opérationnelle et managériale, la gestion, la coopération et la performance de l'établissement.



- J’ai dirigé plusieurs établissements de 60-130 places (centre de santé, hôpital, Centre d’hébergement, EHPAD) dans une vision de recherche constante de la satisfaction des personnes accueillies.



- Manager de proximité, je suis toujours guidé par une exigence éthique et déontologique. J’ai géré des équipes pluridisciplinaires jusqu’à 135 salariés, visant l’amélioration continue des pratiques professionnelles.



- Anticipation, projection, adaptation s’inscrivent dans une logique de réinventer des solutions innovantes et adaptées face aux évolutions majeures que connaissent les établissements sanitaires et médico-sociaux.



Mes compétences :

Intervention sanitaire et sociale

Connaissance réglementaire

Gestion administrative

Management opérationnel

Gestion économique

Gestion budgétaire

Conduite du changement

Elaboration budgétaire

Conduite de projet