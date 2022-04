André MOURGUE

Issu de l'université Paul Valéry de Montpellier, puis de Lille III pour passer le D.E.S.S., j'ai également étudié à Keele University, dans le Staffordshire. J'ai vécu trois ans dans cette région et ma connaissance de la langue anglaise est donc assez bonne.



Le métier d'adaptateur me permet d'allier mon amour des films à mon goût pour la traduction. Il était naturel que je devienne auteur de doublage, sous-titrage et voice-over.



En fiction, mes domaines préférés sont les sitcoms et les polars. En documentaire, les animaliers et les films concernant les arts martiaux, ou bien les danses latines.



Mes compétences :

Sous-titrage

Voice-over

Doublage

Adaptation

Traduction audiovisuelle

Traduction