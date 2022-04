André PEREZ

Après avoir exercé dans une vie antérieure la fonction de chargé d'affaires sur une clientèle de professionnels et d'entreprises, je suis tombé par hasard dans le domaine de l'ingénierie sociale en 1996.



Je me suis alors découvert une passion pour ces métiers ou commercialement il fallait tout faire. De la démystification des produits, à la formation d'un réseau peu habitué à ce type d'approche. Tout y est passé, du marketing à la communication sur ces thèmes. D'une animation auprès du chargé d'affaires au suivi des actions d'une banque, puis d'une région couvrant 1/4 du territoire national.



Le métier reste passionnant, les enjeux fabuleux !



Mes compétences :

Feel good manager

Developpeur et porteur de projets / Animateur

Formateur