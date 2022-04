André POIRSON

Direction d’activité et développement international B to B

- Défense, aéronautique, ferroviaire, énergies renouvelables, environnement, services aux collectivités locales

- Connaissance approfondie de l’Amérique latine et de l’Europe.



Conseiller du Commerce Extérieur de la France depuis 2000.



MBA HEC

ESCP Europe

Coach certifié HEC.

lanhues : français / anglais / espagnol/ allemand



Mes compétences :

Webmarketing

Stratégie marketing internet

Développement international

International

Direction générale

Analyse stratégique

Business development

