André PRESTIFILIPPO

Avec près de 30 ans d'expérience professionnelle, dont 20 dans le domaine de la sécurité de l'information, je m'efforce d'apporter à nos clients à la fois l'expertise théorique l'expérience pratique et managériale dont ils ont besoin. Auditeur Certifié, je suis également formateur et consultant. Commençant ma carrière comme Technicien sur divers projets de maintenance monétique, développements techniques et informatiques, je me suis rapidement spécialisé en sécurité : informatique d'abord, puis générale, pour en arriver au management des risques. J'ai ainsi été successivement évalué dans mon parcours professionnel que vous pourrez voir sur mon CV.

La Sécurité est un domaine qui convient très bien à mon esprit curieux de tout, méthodique et rigoureux. Les formations, les audits, et les missions de conseil me permettent de témoigner de mes qualités de communication, de management et d'observation.





Mes compétences :

TCP/IP

VMware

Microsoft Word

Microsoft Windows XP Professional

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

AutoCAD

Audit

Apache Axis

Electricité

Electrotechnique

Maintenance industrielle

Maintenance

Informatique

Gestion de projet

Electronique

Management

Microsoft Windows

Gestion de la relation client

MOT Testing