André PUTZU

Je suis issue d'une formation en électrotechnique (baccalauréat de technicien en électrotechnique F3 suivi d'un BTS électrotechnique) .



j'ai repris des études après 15 ans de travail de 1998 jusqu'à 2001 à l'IUSPIM où j'ai suivi un cursus d'élève-ingénieur en Génie Industriel des Systèmes Automatisés avec option en électrotechnique et électronique avancée.

un DESS en Ingénierie des Systèmes Informatisés Industriels avec option en conception et maintenance des logiciels industriels vient compléter ma formation.



J'ai également fait une remise à niveau en 2008 afin d'obtenir :

un MASTER Professionnel ISARC Filière Instrumentation

(Instrumentation, Systèmes, Automation, Réseaux, Communication)



Je suis de nouveau sans emploi en recherche active d'un nouveau travail.



Mes compétences :

Microsoft Windows 9x

Java

VME

Token Ring

TCP/IP

SQL

OSI

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Project

Microsoft Office

LabVIEW

LAN/WAN > LAN

JavaScript

HTML

Ethernet

C++

C Programming Language

Buses

Assembler

Assembleur

Electricité

Informatique

Gestion de projet

Electronique

Qualité