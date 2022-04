Brigitte PUTZU

Diplômée nationale d'œnologie et licenciée en sciences de la vigne et du vin en 1982 à l'Université de DIJON.

J'ai occupé pendant plus de dix ans la Direction technique d'un grand négoce bourguignon présent sur les plus belles tables de la restauration parisienne, présent à bord de 22 compagnies aériennes (dont les plus prestigieuses telles que Cathay Pacific, British Airways), commerçant à l'export et plus particulièrement avec l' ASIE et les USA. En 2006, je me suis associée avec ma sœur (œnologue également) pour créer une Société de Négoce de Grands Vins de Bourgogne. Une riche expérience acquise, des relations privilégiées avec la viticulture locale nous permettent de travailler aujourd'hui avec une vingtaine de Domaines en Côte de Beaune et Côte de Nuits très qualitatifs. Nous y sélectionnons nos vins que nous suivons de la vigne à la mise en bouteille au Domaine pour assurer à notre clientèle exigeante toute l'authenticité et toute l'expression de leur Terroir. Chez nous, une bouteille égale une parcelle. Le Terroir est au cœur de nos préoccupations et tient une place aussi importante dans notre sélection que la qualité intrinsèque du vin.

Nous aimons partager notre passion et organisons des réceptions initiatiques aux Grands Vins de Bourgogne, un moment privilégié avec des visiteurs à qui nous proposons une journée participative inoubliable.



Mes compétences :

Management

Développement commercial

Dégustation

Direction technique