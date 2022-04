André ROSER

L’industrie automobile, aussi bien française ainsi qu'internationale, a représenté jusqu’ici le fil conducteur de ma carrière professionnelle. Ses contraintes et ses richesses en ont fait une référence industrielle reconnue qui se duplique de plus en plus souvent dans d’autres secteurs.

La gestion de projets importants et de mutations technologiques dans ce domaine d’activité ont forgé mon expérience que je souhaite proposer à des secteurs d'activité désireux de franchir une étape industrielle importante.

Parfaitement bilingue français / allemand avec de bonnes connaissances en anglais, je suis prêt à étudier des opportunités professionnelles tant sur le territoire national qu’à l’étranger.

Fort de mon expérience, de ma capacité à entreprendre et manager dans une optique de performance et d’efficacité, mon goût du challenge, de l’engagement, de la responsabilisation et de l’esprit d’équipe, faites moi savoir si je peux contribuer à une évolution majeure de votre société dans un avenir proche.



Mes compétences :

Transaction Processing Monitor

Six Sigma

Kaizen

SAP

Lean Manufacturing

FMEA

European Quality Management