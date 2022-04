André SANCHEZ

-Entré dans la marine nationale en 1987, j'ai occupé depuis tous les postes, de l'opérateur au chef de secteur, dans les domaines de la propulsion des bâtiments de combat et de la production d'énergie electrique embarquée.

-En 1998 je me suis orienté vers l'instruction des équipages de la Marine Nationale et la conception et le contrôle des dossiers pédagogiques en maintenance et logistique.

-En 2000 suite à un appel d'offre de la Direction du personnel Militaire de la Marine, j'ai été retenu pour exercer dans le recrutement et le rayonnement de la Marine Nationale. Je participe donc à la promotion de mon institution au sein des établissements scolaires, professionnels et universitaires dont je suis l'interlocuteur pour la région de Marseille, et procède à l'orientation et l'évaluation des candidats à l'engagement.

-Dernièrement désigné pour le Centre d'Instruction Naval de Saint Mandrier, je devrais y occuper un poste de responsable du suivi et du soutien des militaires officiers en formation dans les écoles supérieures partenaires de la Marine Nationale.



Mes compétences :

Administratif

Conseil

Conseil RH

Diesel

Mécanicien

Moteur Diesel

Orientation

Pédagogie

Relations publiques