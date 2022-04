André SARAGAS

Depuis ces 20 dernières années mon parcours professionnel dans le domaine marketing et des ventes a été marqué par 4 segments d'activité:



-Avenance (Restauration collective/France)



-Coca-Cola, Heineken (Soft drinks/ France et Madagascar )



-Groupe La Provence (Presse/France)



-Mobilysim -Groupe Aleda -Logicartes- Vanexport (Téléphonie: vente de téléphones et cartes prépayés et libre opérateur, recharges téléphoniques, monnaie électronique ) Grossiste des opérateurs téléphonie et monnaie électronique: SFR /Orange/Bouygues Télécom, LEBARA, ORTEL, PCS, Paysavecard...,







Je reste un spécialiste du réseau de commerce de proximité dans:



- l'élaboration des stratégies commerciales (politique de vente),

- un négociateur auprès des clients grands comptes (stations services pétroliers, RATP,GMS,réseau de distribution téléphonie (Vivre Mobile...)

- un manager, formateur des équipes terrain...



Mes compétences :

Marketing

Développement commercial

Vente

Négociation

Afrique