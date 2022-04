André SCHWENK

L'intelligence économique prend et continuera à occuper un espace toujours plus important dans les entreprises de toutes tailles.

Elle ne se cantonne pas qu'à la veille stratégique.



L'IE englobe certes le recueil de données, leur traitement et analyse, la diffusion du renseignement. Elle se doit également de protéger les connaissances, de les capitaliser, de les utiliser.



L'intelligence économique se doit de répondre à des questions, elle en fera émerger d'autres.



Quelques gestes et réflexes simples permettent de développer la démarche d'IE, et ce quelle que soit la taille de l'organisation. Applicable et transposable dans de nombreux domaines tels la negociation ou l'analyse des risques, elle peut demeurer simple, peu chronophage, bon marché,... et oui, une démarche IE peut aussi avoir, entre autres, ces synonymes.



