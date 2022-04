André SILVA

Professionnel disposant d’une solide expérience commerciale de plus de 7 ans, je suis actuellement de retour en France, après 3 ans passées à Londres. Années pendant lesquelles j’ai pu améliorer mon anglais, acquérir la connaissance d’un nouveau marché, de nouvelles compétences et méthodes de travail, mais également une ouverture d’esprit.

Positif et dynamique, dote de réelles compétences relationnelles, je suis en mesure de construire, développer et maintenir des relations commerciales fortes et durables.

D’un esprit pratique et soucieux du détail, je peux facilement anticiper, identifier les problèmes et trouver des solutions appropriées.

Polyvalent, j'aime travailler avec des délais imposés et je peux faire face à des objectifs ambitieux.





Mes compétences :

Négociation

Achats

Gestion de projet

Distribution

Lead generation

Datacenter

Veille concurrentielle

Key account management

Lead management