André SOUTEYRAT

En bref :

+ Plus de 25 ans d’expérience d’encadrement

+ Direction Générale + Conseil + Formation

+ Environnement agricole et agroalimentaire

+ Ingénieur agri / Master GRH / Formation management + accompagnement individuel



Dirigeant d’Orient’Action® Aix-en-Provence, je mets en œuvre des prestations d'accompagnement à toutes les étapes de la vie professionnelle :

- pour les collégiens, lycéens et étudiants qui cherchent la voie la plus en harmonie avec leurs aspirations,

- pour les salariés ou demandeurs d’emploi au travers de l’évaluation des compétences, et de l’outplacement.

- pour les futurs entrepreneurs qui veulent être accompagnés dans leur projet (création, reprise, franchise)

- pour les entreprises, en matière de recrutement et d'intégration dans l’entreprise

Ma méthode consiste à privilégier l'écoute client qui lui permettra de trouver un souffle nouveau et une énergie positive pour construire un projet concret. La satisfaction client est mon maître mot.



Créateur et dirigeant de « RH Puissance mille », j'améliore la performance et la compétitivité interne de l'entreprise en jouant sur trois leviers, en tant que :

+ Auditeur de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise :

- Analyser des processus organisationnels, managériaux et décisionnels

- Comprendre les attentes des managers et des collaborateurs

- Proposer un plan d’actions opérationnelles

+ Conseiller et accompagnateur du management et de la gestion humaine des ressources :

- Co-construire le changement organisationnel avec les tous les acteurs de l’entreprise pour optimiser les processus et gagner en réactivité

- Former les managers à des pratiques managériales générant implication et motivation

- Structurer les processus de GRH



MON OBJECTIF : vous permettre d'étudier votre situation dans toutes ses composantes et vous aider à choisir la voie la plus appropriée, celle qui vous ressemble et qui fera immanquablement votre réussite et celle de votre entreprise.



Mes compétences :

Gestion d'études et de projets

Management d'équipe

Économie

Management

Ressources humaines

Conseil RH

Conseil en management

Conseil en organisation