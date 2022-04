André TACNET

Au départ je suis ingénieur télécoms, voix, données images, et j'accumule diverses responsabilités tant sur le plan techniques que sur le plan qualité(ISO 9002,...) au niveau régional(Centre Est, 12 départements) , notamment chez ITT, Matra, puis Alphatélécom( ma propre entreprise avec 10 salariés),puis ABS(Alcatel), ensuite je me dirige vers le domaine expertal "option bâtiment" après avoir repris les études de droit à la fac de Bourgogne ainsi qu'à Lyon II Lumière en sciences cognitives, médiation, arbitrage, et de très nombreuses formations (ESTP, IPTIC, Veritas, Apave,) propres au bâtiment ainsi que les contrôles techniques; je crée à nouveau ma propre entreprise (Cabinet d'Expertises) et me consacre entièrement depuis 17 ans maintenant dans les expertises et les contrôles techniques dédiés à l'immobilier bâti. Aujourd'hui le cabinet possède des compétences complémentaires et la plupart des "certifications " grâce à des salariés de haut niveau(métreur, économiste, conseiller énergétique, thermographe pour ATG Expertise que je viens de céder à Didier RIFF structure qui intègre également mon fils Arnaud en qualité d'associé, tous ces éléments permettant de pérenniser l'esprit propre au cabinet) et mes propres compétences (expertises des bâtiments, audit avant acquisition, désordres, malfaçons, thermographie par infra rouge,mérules et champignons lignivores, etc pour le cabinet C E A T). Mon équipe et moi même nous déplaçons sur toute la région Bourgogne et bien au delà lorsque des demandes pertinentes le justifient sur un sujet technique pointu par exemple.

Dès 2003 le cabinet que j'ai crée de toutes pièces sollicitera la certification de service Qualicert sous l'égide de SGS ,justifiant de mon souci permanent de préserver rigueur, formalisme, déontologie, formation permanente et compétences renouvelées, qui sont les principaux atouts du cabinet. Vice Président et délégué de Région de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers entre autres affiliations, je m’investis régulièrement pour des causes qui favorisent le rapprochement entre les hommes afin d'unir leur compétences et leur savoir. Enfin je suis libre et ne dépend d'aucun système financier, politique ou lobbying, ce qui facilite mes investigations et mes rapports avec mes clients ou prospects.



Mes compétences :

Bâtiment

Certification

Controles reglementaires

Copropriété

Étanchéité à l'air

Infra rouge

Mise en copropriété

Thermographie

Mérules et Champignons lignivores

Audit de Pré achat

Désordres et Malfaçons