André TCHATCHOUA

J'ai étudié le Droit et suis titulaire d'un diplôme de Maitrise en droit et carrières judiciaires.



Sur le plan professionnel, j'ai commencé comme Agent Conseil en Assurances Vie.



Puis comme Conseil juridique en Cabinet d'Avocats, notamment les Cabinets Jing&Partners et Eloundou Eloundou.



Je suis aussi diplômé de la Nigerian Law School, Abuja, Nigeria.



Je suis Avocat aux Barreaux du Nigeria et du Cameroun.



Je suis actuellement Avocat-Associé au Cabinet Albert ELOUNDOU ELOUNDOU à Douala, Cameroun



Mes compétences :

Droit des sociétés

Droit des contrats

Droit pénal

Droit du travail

Droit des Marchés Publics

Droit des Investissements