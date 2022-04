André TOUBOUL

ATEC/EQUALIANS assiste les entrepreneurs et les porteurs de projet dans la réalisation de leur levée de fonds. Nous intervenons à tous les stades de l'entreprise, en capital-développement pour le compte d'entreprises déjà matures qui souhaitent financer une nouvelle étape de leur développement (ouverture à l'international, acquisition, etc) ou très tôt en capital-risque pour des sociétés innovantes.



Forts de plus de 15 années d'expérience, nous apportons le savoir-faire de plusieurs levées de fonds réussies et la connaissance personnelle des investisseurs, qu'ils soient fonds de capital-développement, sociétés de capital-risque (FCPR, FCPI, FIP, holdings ISF



Cette expérience, nous la mettons au profit de l'entrepreneur au cours de l'ensemble des étapes clefs d'une levée de capitaux : validation du business plan, sélection des investisseurs, valorisation, montage financier, négociations du pacte d'actionnaires, due diligences et closing.



Un Deuxième Métier : Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant



VOS ATTENTES

Au regard de l’environnement économique, fiscal et juridique, vous pouvez vous interroger sur les meilleures réponses concernant votre situation personnelle ou professionnelle. Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine peut vous accompagner dans cette démarche

EXIGENCES ET CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

• Comment gérer, au mieux, mes capitaux tout en maîtrisant de manière convenable ma prise de risque ?

• Que choisir comme véhicule d’investissement pour rémunérer ma trésorerie et que penser des obligations au niveau des taux actuels ?

• Que penser de l’immobilier de placement ?

• Comment préparer ma retraite de manière convenable ?

Vos objectifs peuvent être également fiscaux ou de nature juridique

• Quelle est l’enveloppe la plus adaptée à la gestion de mes actifs ?

• Puis-je encore limiter le montant de mes impôts sur le revenu et sur la fortune ?

• Quid de la protection du conjoint survivant ?

• Dois-je attendre pour lever mes stock-options ? Que faire de mes Espp ?

• Comment préparer la transmission de mon patrimoine privé et professionnel ?

• Comment optimiser la fiscalité sur la cession prochaine de mon entreprise ?

A ces questions, vous exigez légitimement des réponses mais également un suivi personnalisé et durable de manière à bénéficier de toute évolution qui pourrait s’avérer plus favorable.

Vous ne désirez pas avoir quatre ou cinq interlocuteurs mais un véritable conseil en gestion de patrimoine qui saura vous accompagner dans vos décisions d’investissement et vous diriger vers les établissements ou interlocuteurs adéquats. Enfin, vous souhaitez que votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine soit réellement indépendant dans les préconisations qu’il vous délivrera.



COMPETENCES DU CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE



Notre conseil patrimonial consiste à délivrer recommandation et suivi à un client afin d’optimiser sa satisfaction dans la détention de son patrimoine.

Cette notion de satisfaction est spécifique à chaque client selon son vécu, son environnement familial, son âge, sa situation professionnelle…



Mes compétences :

Asset management

Finance

Banques

Négociation

Closing

ressources humaines

gestion des expatriés

Gestion de patrimoine

Accompagnement des entreprises matures et des star