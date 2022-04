André Turba, directeur associé, plus de 20 ans d’expérience en conseil, est responsable de l’Agence de Lyon et d'Oresys Suisse (Lausanne).

Il a mené plus de 100 missions en cadrage et conduite de transformation des Organisations, en amélioration de processus, en urbanisation de SI, en conduite de grands projets dans des secteurs d’activité variés : Utilities et Industrie, Banque et Assurance, Média, Transport, Distribution, Secteur public, Industrie pharmaceutique.



Vice président du Centre des Jeunes Dirigeants de Lyon.



Compétences clés



Entreprise Architecture - Cadrage de programme

- Cadrage process&Organisation, Plan d’urbanisme du SI, urbanisme opérationnel des projets, référentiels d’entreprise



Amélioration de processus - BPM

- Mise en œuvre de la démarche Lean Six-Sigma



Direction de Projet et Assistance Maîtrise d’Ouvrage

- Cadrage & conception générale, pilotage et conduite du changement



Domaines fonctionnels : Gestion de la Maintenance et des interventions, Compta-Finance, GRH, Supply Chain



Mes compétences :

Conseil

organisation

pilotage

assistance maîtrise d'ouvrage

urbanisme

Lyon