André VIVARES

Consultant en RH depuis 20 ans j'ai acquis une double expertise en tant que conseil et DRH d'une structure à temps partagé pendant 6 ans.

Je suis spécialisé dans le management, le conseil auprès de dirigeants et le développement RH mais également l'accompagnement des entreprises sur l'ensemble des domaines RH tels que la mise en conformité sociale (Règlement Intérieur, Contrats de travail, DU ...) la mise en place des diverses réglementations et la négociation d'accords (Contrats de Génération, Egalité professionnelle, temps de travail, pénibilité dont le compte personnel de prévention de la pénibilité ...)



Mes compétences :

Coaching / Animation de formation / Audit

Management de projet

Social contrat de travail

Gestion des IRP et négociation d’accords

Développement RH

Management d’équipe / Recrutement

Développement Commercial / Négociation