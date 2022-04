MANAGEMENT & PÉDAGOGIE



André VOUHÉ, est l’auteur d’une méthode loin des pratiques habituelles, capable de révolutionner les relations pédagogiques et managériales.



Méthode inédite, avec des outils simples, adaptés en fonction des besoins,

elle permet de :

- Créer l’épanouissement et conduire à l’efficacité.

- Faire adhérer et réduire considérablement l’absentéisme.

- Générer l’envie d’apprendre et de progresser.

- Appréhender, traiter, voir supprimer les situations difficiles.

- Limiter et résoudre les difficultés relationnelles.



Cette méthode sans précédent aide à réfréner considérablement le stress qui parfois, pénalise les missions des décideurs, manageurs et enseignants.

C’est un appui précieux pour les prises de décisions.



Conseil – Formation - Accompagnement

