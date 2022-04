André Xavier HERNANDEZ

Bonjour



âgé de 54 ans ,bi national franco-Espagnol;je possède une longue expérience dans les domaines des transports du tourisme et des services , en particulier le secteur aérien et excerce actuellement un poste de supervision et d'encadrement dans une grande compagnie aérienne chinoise,leader dans son pays.

Je suis diplômé entre autres du Diplôme Franco-Britannique en Catering management and Hospitality services de l'University d'Eastbourne ,suis passionné par mon métier,qui se déroule dans un univers cosmopolite ,permettant des échanges et des rencontres permanentes à titre professionnel.

j'apprécie les voyages ,la gastronomie et l'oenologie ,les sports tels que tennis et vtt,la lecture et le cinéma.



Mes compétences :

Chine

Piste

Commercial

Tourisme

Voyage

Supervision

Transport aérien