André ZIADÉ

Cinéchèque est le chèque cadeau cinéma accepté dans 80% des cinémas partout en France, dans + de 900 villes, multiplexes et cinémas de proximité et ce, à toutes les séances, 7jours sur 7.

C'est le cadeau idéal pour les Comités d'Entreprises CE mais aussi pour les sociétés qui souhaitent offrir une récompense, une dotation dans le cadre d'opérations commerciales cinéma, de promotion, d'incentive,de fidélisation, loyalty, cadeaux client. C'est aussi un cadeau original et idéal à offrir en famille ou entre amis cinéphiles : le cinéma est le loisir préféré des français !

Le Cinéchèque existe en format papier ou dématérialisé et peut être ainsi téléchargé d'un simple clic et utilisé dès la prochaine séance.

Nous avons développé une plateformeArray dédiée aux OP commerciales/Marketing et permettant d'envisager tous types de solutions : places offertes, à moindre prix,1 place achetée = 1 offerte, saisie de code promo,...

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez moi et je vous fournirai un code PROMO vous permettant de télécharger 2 PLACES DE CINEMA que j'ai le plaisir de vous OFFRIR pour tester notre dispositif.