Andrea NOVICK

Auteure de livres qui ont la chance d'avoir rencontré des lecteurs reconnaissants et des réalisateurs audacieux qui vont les porter à l'écran. Coup de chance ou talent ,tout pèse dans la balance du destin.

étant bis polaire je fais la joie des enfants par l'intermédiaire d'illustrés "La série Titus et Bouboule "

J'écris que des livres courts, qui vont directement réchauffer

« Le cœur des enfants » avec des mots simples. Je veux donner envie aux petits de rencontrer mes animaux fétiches, et de les faire aimer. Si Titus et Bouboule souvent obligés de déjouer les pièges de la vie, on se laisse séduire par leurs insubordinations.



Volume après volume on se réjouit des aventures rocambolesques de Titus le flamboyant caniche nain et de son éternel compagnon... le facétieux Bouboule.



Après les péripéties mouvementées de mes deux caniches nains au Japon et ensuite en Russie, vous aurez la joie prochainement de découvrir :

*Titus et Bouboule à Dieppe

*Titus et Bouboule à Paris

*Titus et Bouboule à Juan les pins

* Titus et Bouboule à Hawaï

* Titus et Bouboule à la Montagne

* Titus et Bouboule au festival de Cannes

* Titus et Bouboule au Japon

* Titus et Bouboule au Sénégal

* Titus et Bouboule en Amérique

* Titus et Bouboule en Argentine

* Titus et Bouboule en Egypte

* Titus et Bouboule en Russie

* Titus et Bouboule en vadrouille



.https://www.amazon.fr/dp/B01M3UBULR/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1477409399&sr=1-1&keywords



Titus et Bouboule sont deux adorables chiens à qui il arrive des tas d’aventures. Ces deux héros voyagent beaucoup, Hawaii, le Japon, Paris, la Russie, le Sénégal… Ensemble, les deux compagnons découvrent le monde. Dans ces petits romans courts, destinés aux enfants qui savent lire, l’auteure, Andréa Novick, crée un univers cosmopolite.



Les illustrations sont charmantes et rythment bien les histoires. Mais au-delà des bonnes tranches de rire que partagent ces deux espiègles avec les lecteurs, l’écrivain s’attache à les emmener à la découverte d’autres cultures, d’autres modes de vie.

Coup de chapeau à A. Novick qui reverse intégralité de ses droits d’auteur à une association d’enfants malades !

13 livres numériques composent cette collection, il n’y a qu’à faire son choix. Alors, prêt à embarquer ?



Visitez notre rubrique de livres numériques et applications pour enfants



Découvrez la collection Bouboule et Titus !

http://www.amazon.fr/titus-bouboule-Ebooks-Kindle-Boutique

http://www.Akibooks.fr

http://www.titusetbouboule.com

http://www.amazon.fr

http://www.fnac.fr

https://soundcloud.com/sandrinedebiezradio-journaliste/david-et-goliatha-dandrea-novick-vo-sandrine-debiez



Mes compétences :

Écriture

Le mystère de la pierre sculptée.

Le secret de l'albinos

La collection Titus et Bouboule

David et Goliatha

Http://www.1auteur.com/andrea_novick.html

Https://soundcloud.com/andrea-novick-949852490

Les fruits amers du hasard_COUV_10.10.16.pdf

Nouveau roman aus Editions Esneval "Les fruits ame