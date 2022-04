Andrei CAPITANU

Andrei est un consultant BI expérimenté, qui poursuit une carrière dans Business Intelligence. La plupart de son travail a été axé sur l'interprétation des exigences de l'entreprise et leur traduction en solutions BI. Il a travaillé sur des projets au Royaume-Uni, la Suède et la France, en participant à la conception de solutions Data Warehouse, d'ETL et de reporting.



Spécialités: Business Intelligence, Business Objects, Data Warehousing, SQL



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

Teradata

ITIL

Cognos TM1

SAP Business Objects

ETL

DataStage

Cognos

Business Objects

Management

SQL