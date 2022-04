Andretti STÉPHANE

Depuis plus de 20 ans au service des utilisateurs des systèmes d'informations.

Cette expérience m'a permis d’acquérir une forte compétence dans le domaine de la Supply Chain (certification CPIM) et de parfaitement maîtriser l'ERP JD Edwards (modules Supply Chain à la Comptabilité en passant par Job Cost et le service client ...).

Mes différentes mission m'ont également permis de me perfectionner en gestion de projet et en management d'équipe.

Je serai heureux de mettre mes compétences à votre service.



Mes compétences :

JD Edwards

Management

Gestion financière et comptable

Support commercial

Direction de projet

Gestion de projet

ERP

Gestion de la production

Logistique