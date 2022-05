Najib GUELLAS

Je suis de nature directe et résolu en s’attaquant au cœur du problème. Je liste les conséquences logiques à la fois positives et négatives pour chaque solution. Je décide si une action est nécessaire.



Je recherche des occasions de travailler avec des gens travailleurs qui font les choses en profondeur.



Je cherche à conclure et terminer tout ce qui doit l’être.

J’apprécie un entourage où les interruptions et les interférences sont rares.



J’accepte de changer mes exigences régulièrement pour maintenir la motivation de ceux qui m’entourent car leurs attentes irréalistes peuvent être démotivantes pour certains.



Mes compétences :

As400

BMC

BMC Patrol

BMC Remedy

BRMS

Checkpoint

Citrix

DB2

Firewall

Firewall Checkpoint

ITIL

JDEdwards

Microsoft Active Directory

Microsoft EXCHANGE

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

MVS

Patrol

Peoplesoft

Remedy

SAN

Siebel

Tivoli

UNIX

VEGA

VMware

Windows 2003