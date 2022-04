Andrew CHISHOLM

Un consultant en management / directeur de projets expérimenté avec une large expérience sectorielle et des réussites notables en alignement stratégique, conduite du changement et dans l’optimisation de la performance d’organisations.

Un manager / directeur en Marketing, Business Development, Ingénierie et Opérations ayant mené le développement et transformation d’organisations en périodes de croissance, internationalisation et crises. Il a mené des localisations d’activités et dirigé de grands projets internationaux.

• Excellente compréhension des organisations

• Bonne vision globale

• Bonne intelligence politique

• Excellentes aptitudes relationnelles

• Apprend vite

• Excellente capacité d’adaptation

• Créatif

Sujets d’intérêt: Business Models et l’innovation, des organisations innovantes, le Leadership.