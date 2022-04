Andrew FINLAY

Double nationalité britannique/française.

Né près de Manchester en Angleterre.

J'habite en France depuis 1978.

Enseigne l'anglais aux étudiants et aux adultes depuis plus de 30 ans.

Responsable de l'ingénieurie pédagogique et responsable chef de service formation continue langues (CEL).

Responsable au niveau national pour les CCIs, pendant 5 ans, du groupe de travail sur l'einseignement de l'anglais des affaires.

Co-auteur d'un manuel :"Business English, a teacher training manual".

Responsable des relations internationales à IMEA et de l'EGC à, Besançon.

Aujourd'hui auto-entrepreneur comme traducteur/interprète.

Centre d'intérêt professionnels : Traduction, ingénieurie de l'enseignement des langues, e-le@rning, projets européens, projets et partenariats avec des universités...



Mes compétences :

Business

Business english

English

Partenariats

TOEIC

Voile

E-learning

Traduction