Andrew NOWAK

Bonjour à tous!

Je suis en France depuis 1982.



J'ai commencé ma vie professionnelle dans l'enseignement. ( Jeanson de Sailly, classes Math Sup et Spé). J'ai également travaillé dans le domaine de la formation linguistique à la fois comme formateur et comme commercial. Ayant eu la chance de connaître quelque succès je me suis mis à mon compte et maintenant je suis dirigeant d’une TPE spécialisé dans le conseil, la formation (anglais, of course) et la traduction.



Mon entreprise a comme but essentiel d'aider les sociétés françaises à mieux communiquer en anglais afin de gagner des parts de marché.



De par mon professionnalisme ainsi que mon expérience approfondie je peux apporter de la valeur via des solutions linguistiques aux difficultés auxquelles sont confrontées mes clients dans tous les domaines où l’anglais peut poser un problème.



Mes compétences :

Accompagnement

Anglais

Assurance

Audits

Coaching

Finance

Interprétariat

Lobbying

Negotiation

Presentations

Rédaction

Reporting

Traductions

Vendre

Vente

Voyages

Voyages d'affaires