Andrianaivo VOLOLONA

Ayant à mon actif plusieurs années d'expériences dans différents domaines, notamment la logistique et l'audit, mais aussi le marketing, je suis particulièrement intéressée dans les projets intégrés faisant appel à la polyvalence. Très sensible aux causes sociales et humanitaires, mon souhait serait de rejoindre une unité ayant la même vocation, en tant que salariée régulière, mais aussi en bénévolat le cas échéant.

Beaucoup d'effort sont encore à fournir dans le domaine à Madagascar, que ce soit pour les enfants, pour la sécurité alimentaire ou la lutte contre toutes formes de discrimination... Si vous êtes à la recherche d'un collaborateur dans ce type de projet, faites appel à moi.



Mes compétences :

Organisation du travail

Rédaction

Gestion des risques

Finance

Logistique globale

Gestion de patrimoine

Communication

Gestion des ressources humaines