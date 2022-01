Angelo MACALUSO

Depuis Octobre 2006. Au centre des premiers pas vers le tout numérique, j'apporte aux utilisateurs et aux entreprises désireuses d'évoluer dans le monde de demain les conseils et la méthodologie pour acquérir l'aisance de l’utilisation des outils d'aujourd'hui.

A travers les différents points:

Structurel qui sont les réseaux la sécurité et l'ergonomie.

Matériel qui est en phase le structurel et l'utilisateur final.

Le système d'information qui est définit pour le métier ou les diverses tâches à accomplir.

La formation sur l'ensemble des objectifs fixés.

Et la prévention sur l'évolution des risques.



Mes clients sont les banques, les administrations, les collectivités, la grande distribution, les PME et PMI, les PTE, les professionnels de tous secteurs et même certain particulier.



Mes compétences :

Réseau