Anissa AISSAOUI

Recherche , sélection de talents par approche directe / web hunting . Secteurs polyvalents.



Acteur mondial de premier plan, Hudson propose à ses clients, entreprises et candidats, des solutions efficaces et innovantes en gestions des talents : recrutement de cadres et de dirigeants,, talent management et externalisation du processus de recrutement. Nous aidons nos clients comme nos candidats à optimiser leur performance en partageant avec eux notre expertise, notre connaissance solide de leurs marchés et métiers ainsi que des outils et techniques d'évaluation développées par notre département de R&D