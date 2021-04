Anissa SALEM

En activité dans le domaine des ressources humaines depuis 2010, j'ai acquis une expertise en matière de recrutement sur différents types de profils.

De plus, je mène aussi des projets de développement des ressources et participe à des actions visant à améliorer la marque employeur.

Je suis également passionnée par la gestion des carrières ainsi que la formation professionnelle et reste ouverte à tout nouveau challenge.



L’association AFNOR et ses filiales constituent un Groupe international au service de l’intérêt général et du développement économique.

AFNOR conçoit et déploie des solutions fondées sur des normes (NF, ISO) et intervient dans quatre domaines de compétences (Formation, Certification, Edition et Normalisation).



Mes compétences :

Conseil

Recrutement

Reporting

Suivi qualité