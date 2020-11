Annabel DASHWOOD

Je suis formée à l’Approche Centrée sur la Personne, développée par le psychothérapeute américain Carl Rogers, au sein de l’IFRDP (qui souscrit aux critères requis par les deux fédérations professionnelles AFFOP et FF2P), car cette thérapie est basée sur le respect de la personne ; sur la conviction que, lorsqu’elle est écoutée et acceptée totalement, dans tous ses aspects, dans tous ses mouvements, alors elle peut elle aussi s’accepter tel qu’elle est et se reconnecter à son être profond et sensible.



Cette approche m’a ouverte à la compréhension que l’esprit et le corps constituent l’être ; que l’un impacte l’autre, qu’ils ne sont pas séparés ; que, de la même façon que l’on aide psychologiquement quelqu’un ayant eu un accident corporel, on peut travailler sur le corps pour libérer les traumatismes psychiques.



C’est ainsi que je me suis formée à la psycho-énergétique auprès d’Elaine Ara, praticienne et formatrice depuis plus de 20 ans.

Les émotions traumatiques impactent le corps et l’habitent au niveau cellulaire. La psycho-énergétique permet la déprogrammation cellulaire et laisse de l’espace à la personne pour se développer plus librement et recontacter son énergie vitale.



Je travaille avec des enfants et des adultes en entretien individuel et, en tant que membre de l'ASP Fondatrice, (Accompagnements en Soins Palliatifs), j'interviens dans les EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes).



Mes compétences :

Psychothérapie