Catherine GHANDER

Psychothérapie basée sur l'Approche Centrée sur la Personne de Carl Rogers qui met l'accent sur la qualité de la relation entre le thérapeute et le patient (écoute empathique, authenticité et non-jugement). Ecole IFRDP + Fac Psycho Paris 8. Membre de l'association APSOS (Accès à la Psychothérapie en SOutien Social - pour les personnes en difficulté économique).



Sophrologie Caycédienne (Sophrologie pratique basée sur l’harmonie du corps et de l’esprit). Ecole Académie de Psychothérapie et de Sophrologie de Paris.



Par ailleurs, longue expérience dans une grande entreprise à la fois technique (ingénieur informatique) et de Management.



Mes compétences :

Sophrologue

Ressources humaines

Psychologue

Développement personnel

Psychothérapeute