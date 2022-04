Karine CAVALIERI

Installée à Nice depuis cinq ans, j'ai vécu 14 ans en Italie où j'exerçais la profession d'enseignante de français langue étrangère avant de me reconvertir à la psychologie. Mon parcours atypique m'a permis de mieux comprendre mes intérêts, aspirations et motivations pour aboutir à mon activité actuelle.



J'ai une expérience en milieu hospitalier français et italien, ainsi qu'en libéral. Engagée professionnellement et socialement, je suis impliquée dans le secteur associatif et la prévention du suicide et préside au niveau régional la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie.



M'intéressant aux thèmes relatifs à la psychologie de la santé, au stress, aux émotions, à la dépression, je propose des consultations en cabinet, à domicile et en entreprise.



Je suis également à la recherche d'un emploi à temps partiel et disponible immédiatement.



Mes compétences :

Psychologie

Animation de groupes

Travail en équipe

Psychothérapie

Formation