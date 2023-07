Annabel LEVERT

Je dirige AkiNaO, une entreprise spécialisée sur l'étude des substances naturelles.

AkiNaO est une Jeune Entreprise Innovante au service des industriels souhaitant développer de nouvelles préparations d'origine naturelle.

L'étude chimique des molécules d'origine naturelle requiert un savoir faire complexe maîtrisé au sein d'AkiNaO. Ainsi, nous proposons de caractériser vos extraits, d'identifier les molécules marqueurs d'activité, de développer des systèmes analytiques permettant un suivi au cours du temps......





Depuis plus de 6 ans, je me consacre à la recherche sur les substances d'origine naturelle végétales et marines: à leur caractérisation et à l'évaluation de leurs activités (écologiques, pharmacologique et agrochimiques).

Titulaire d'un doctorat en biologie, j'ai travaillé à l'interface de la chimie et de la biologie et ai enseigné la chimie.



Mes compétences :

Phytochemistry

Agrochimie

Produits naturels

Metabolites secondaires

Analyses chimiques

Phytosanitaire

Gestion de projet

Biopesticide

Gestion commerciale