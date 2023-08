Rudy THOMAS

Titulaire d'un Master en Matériaux et d’un doctorat en chimie, je possède de solides connaissances en matériaux, chimie organique et inorganique. Ma thèse ainsi que mes différentes expériences professionnelles montrent ma polyvalence et ma capacité à travailler dans ces différents domaines. Parfaitement adaptable et autonome, j’ai largement montré ma capacité à m'intégrer rapidement et efficacement à un nouvel environnement de travail. Actuellement, j'occupe une poste de Responsable Produits.



Mes compétences :

Gestion de projet

Réaction solide/gaz

Diffusion de données

Analyses physico chimiques

Développement de nouveaux matériaux

Mise au point de procédé

Analyses thermiques

Transformation des huiles végétales

Chimie des corps gras

Chimie du solide

Animation de réunions

Formulation peinture

Chimie des solutions

Industrialisation process

Gestion de pilote industriel

Optimisation des process

Chimie verte

Reporting