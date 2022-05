Mickael MICMACHER

Je suis le fondateur-gérant d'IFECO : Institut de Formation à l'ÉCO-construction (www.ifeco.fr).

En 2012, nous sommes Lauréats des Trophées de l’Économie Numérique, catégorie Développement Durable pour notre solution formation à distance e-learning Éco-Habitat(c) Bâtiment Durable et Économe en Énergie ouverte à TOUT public.



En 2011, nous avons formé 1100 personnes dont 890 artisans sur toute la France.



Notre organisme de formation professionnelle est dédié aux domaines de l'éco-construction.

Notre démarche et nos modules sont articulés autour de

- 3 pôles : éco-conception, construction neuve et réhabilitation, fluides et énergies;

- 3 publics : professionnels du bâtiment, institutionnels et personnes en reconversion professionnelle

- 3 types : formations courtes qualifiantes de 2 à 10 jours, formations longues diplômantes de 780 à 1 200 heures et formation ouverte et à distance en e-learning de 64 heures



Nous intervenons dans 20 régions métropolitaines et l'Île de la Réunion via nos Pôles Régionaux de Compétences et nos 126 formateurs qui sont des professionnels du bâtiment avec de réelles compétences pédagogiques.



Notre organisme est membre fondateur de la Fédération Nationale des Organismes de formation professionnelle à l'éco-construction.

J'ai l'honneur d'être réélu Président de la Fédération pour un second mandat.



Mes compétences :

Formateur

Conférencier

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Construction durable

Communication

Marketing stratégique

écologie

construction

environnement

Conseil

bâtiment

formation

bio

économie

matériaux