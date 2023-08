Annabelle BILA

Ma devise: "me lever chaque jour pour faire un métier qui me passionne".

Suite à une réorientation professionnelle, je possède des compétences dans le domaines des Ressources Humaines ainsi que dans les relations commerciales.

Sensibilisée par le management interculturel, je suis ouverte aux relations internationales et principalement avec l'Allemagne.



Mes compétences :

Recrutement

Relations Publiques

Management

Marketing

Animation

Conduite de projet

Gestion de partenariats

Conseil RH

Communication

Juridique

Formation professionnelle

Accompagnement

Intégration