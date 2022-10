Sylvie CAMUS

Mes différentes expériences m'ont conféré une grande adaptabilité.Mon sens de l'écoute et de la diplomatie, ma capacité d'adaptation aux facteurs humains, ma rigueur et mon investissement personnel dans les projets, m'ont permis d'être reconnue et appréciée. De plus ces expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir de solides connaissances en informatique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Autonomie

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Organisation d'évènements

Sens de l'initiative

Sens du contact

Communication