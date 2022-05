Romain GOLDENBERG

8 ans d'expérience dans le domaine de la négociation orientées vers les nouvelles technologies.



- Triple compétence : Négociation Grands Comptes - GD, Achats et Gestion de projet.

- Manager d'équipe et Manager fonctionnel (Gestion de projet).

- Conduite du changement

- Travail en équipe



Depuis 8 ans, je développe mes compétences pour améliorer ma performance commerciale et apporter ma contribution à la performance commerciale de l’entreprise.

J’ai acquis des compétences dans la négociation de produits et services IT au sein de réseaux de distribution et dans un environnement BtoB (Grossistes, Wholesale, Centrales de la Grande Distribution).



Tout au long de mon parcours, j’ai pu travailler , avec mon encadrement plusieurs approches de techniques de vente et de techniques de négociation.

Au sein d’une des filiale de SFR, j’ai pu , en tant que Responsable Grands Comptes, conduire les négociations de référencement d’un nouvel opérateur sur le marché auprès des différents acteurs (Btob/C)

J’ai encadré une équipe commerciale pendant près de 2 ans ( 8 commerciaux) sur la France.



Depuis Décembre 2014,au sein de la direction des Achats « Terminaux fixes », je développe mes compétences dans la négociation et les achats faces des acteurs industriels de premiers plans.



Au cours de mon expérience, j’ai été en constante relation avec la distribution ( centrale ou délocalisée). J’ai par conséquent une forte sensibilité négociation en m’appuyant sur une solide intelligence relationnelle, qui me permet d'atteindre les objectifs de mon entreprise.



Mes compétences :

Management

Négociation

Budget management

Merchandising et PLV

Conduite du changement

Référencement

Nouvelles technologies

Téléphonie mobile

Vente

Téléphonie

Marketing