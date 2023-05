Annaig CARRÉ

Comme officier à bord de navires marchand, et comme électromécanicienne en industrie, j'ai été confrontée à de nombreuses problématiques environnementales liées aux activités de mes lieux de travail. La question de la production d'énergie également, en termes d'efficacité et de minimisation de la pollution engendrée, a été au cœur d'une partie de mes missions.

Souhaitant me reconvertir à terre à un niveau de responsabilité et de technicité équivalent à celui d'officier de Marine Marchande, j'ai suivi à l'École des Mines de Nantes un Master international en Gestion de projet Environnement et Énergie. Cette formation en milieu interculturel (enseignée en langue anglaise exclusivement), inclut de très nombreux travaux de groupe sur les questions d'environnement et d'énergie et me donne des bases scientifiques, techniques et managériales complémentaires nécessaires à ma reconversion. Par ailleurs, une importante part est consacrée au management et au travail d'équipe en milieu international, ce qui répond parfaitement à mon désir d'embrasser une carrière en milieu interculturel.



Mes compétences :

Mécanique

Évaluation environnementale

Electrotechnique

Synthèse

Navigation

Management

Développement durable

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Autocad

Matlab

Biowin

Analyse de cycle de vie

Construction navale

ASPEN +

Recherche documentaire

Bricolage

Norme ISO 14001

ASPEN