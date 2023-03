Anne AMBLÈS

Dans un monde en plein bouleversement, quels sont les repères fiables ?

J'accompagne le changement et les transitions, qu'il s'agisse de la transition énergétique et sociétale (du point de vue subjectif, émotionnel, d'écologie intérieure) ou du grand passage vers la mort (le tabou qui l'entoure dans notre société industrielle occidentale est très pernicieux).

Toutes mes prestations sont conçues sur mesure et donnent la priorité à la mise en pratique, dans une approche d'ouverture, de bon sens et de coopération.

Elles s'appuient notamment sur

- l'interdisciplinarité et la créativité,

- des ressources sous-utilisées habituellement, notamment les facteurs relationnels et l'observation des tensions comme révélateurs et leviers d'amélioration,

- la prise en compte des évolutions accélérées de notre société,

- la diversité des fonctionnements d'une personne à l'autre (applications pragmatiques des neuro-sciences).



Mes compétences et points forts :

Empowerment

Concertation

Créativité

Rédaction

Innovation

Médiation

Accompagnement