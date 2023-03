Bienvenue sur mon profil Viadeo,



Forte d'une expérience de 3 ans chez Datagri, j'ai acquis une expérience dans la gestion de projets de développement, marketing et communication, dans l'accompagnement de firmes du secteur agricole.



J'envisage pour la suite de poursuivre mon parcours professionnel au sein d'une firme du secteur végétal (phytos, semences, engrais, etc.) ou animal (nutrition, santé, hygiène, etc.). Mon objectif est de découvrir un métier aux dominantes techniques et commerciales.