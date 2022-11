Anne BÉRUBÉ

Communicante, j'ai développé mon expertise principalement au sein de structures de type associatif, mais d'envergure régionale (voire provinciale au Québec - Canada). Mes champs de compétences : accompagnement à la mise en place d'une stratégie de communication qui réponde à vos besoins et à vos objectifs, que nous définissons ensemble. Je peux, par la suite, mettre en oeuvre cette stratégie sur le plan opérationnel, qu'il s'agisse de la mise en oeuvre des différents plans de communication, du suivi de création d'outils et supports de communication ou de la réalisation d'animation auprès du grand public.



Ma double nationalité (Franco-canadienne) me permet d'avoir une vision multiculturelle.

Agronome de formation initiale, j'ai une connaissance élargie des secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement.



Actuellement en formation de Master 2 Pro Communication des organisation à l'Université Paul Valéry de Montpellier, j'approfondis mes connaissances et compétences en communication. Je réalise actuellement un stage-mission dans un centre socio-culturel. Mon thème de recherche est la mise en pratique d'une intervention systémique brève.









Mes compétences :

Logiciels libres

Conduite de projets

PAO et mise en page

Graphisme et communication

Gestion budgets et achat de prestations

Rédaction de contenus

Communication sociale et stratégie ressources

Agriculture - Alimentation - Environnement

Stratégie et plan de communication

Rédaction web et gestion site web