Bonjour, je m’appelle Anne Boisseau. J’ai 38 ans. Je comptabilise actuellement 18 ans dans la formation.

J’ai entamé ma carrière professionnelle dans l’enseignement du français, grec et latin. Simultanément, j’ai toujours eu à cœur de déployer moult atouts. Je me suis ainsi investie en communication et recrutement au sein du Groupe Chèque Déjeuner. Puis, en qualité de responsable pédagogique et directeur de campus, j’ai multiplié d’autres compétences transverses, en administration du personnel, management, développement commercial et ingénierie pédagogique.

Mon projet professionnel s'articule autour d' un repositionnement qui répond à l'une de mes passions: l’humain et le développement de ses compétences. C’est pourquoi je vous propose aujourd’hui d'évoluer ensemble pour que chacun devienne acteur de son savoir.



Mes compétences :

Pack office

Management opérationnel