Anne BOMBENGER LEFEBVRE

Convaincue que chacun a un véritable rôle à jouer pour mobiliser l’énergie collective. C’est pourquoi, j’interviens auprès des cadres, des managers, et des dirigeants pour les accompagner dans leur positionnement professionnel.



Je vais les aider à développer une posture dans laquelle ils se sentent en phase avec eux-mêmes, d’un point de vue du sens et des valeurs. Dans le seul but de leur faire découvrir des nouvelles façons d’agir pour co-construire un espace dynamique.



Je les assiste pour trouver leurs propres besoins, leurs ressources et leurs solutions, en s’appuyant sur leurs talents, afin de donner une impulsion bénéfique, durable et qui favorise ainsi le travail collaboratif.



Mes compétences :

Gestion de carrière

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Accompagnement

Développement personnel

Conseil

Coaching

Développement RH

Accompagnement au changement

Accompagnement individuel