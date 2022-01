Ca... c'était avant !.... (là ! juste en dessous !)



" Une pointe d'ironie, un soupçon de malice, une bonne dose de rigueur et de créativité : COMÉDI, la pièce incontournable de votre communication à déguster sans tarder !



http://www.com-edi.fr



Profitez aussi de solutions de courtage en communication grâce à un réseau de professionnels expérimentés et reconnus dans leur spécialité :

- conception de sites internet

- films institutionnels

- illustration

- conception graphique

- événementiel

- Scénographie "



Adieu Miroir aux alouettes, Vanités et Apparences !

Bonjour Entraide, Humanisme et Simplicité ! Reconversion professionnelle vers l'éducation spécialisée ;-)



Mes compétences :

Assistante

Assistante de communication

Auto entrepreneur

chargée de communication

Communication

Concepteur rédacteur

Courtage

Créativité

Entrepreneur

Free

Publicité

Rédacteur